سائقون «عكس الاتجاه» يتسببون في 58 حادثاً على طرق الدولة

تسبب سائقون قادوا مركباتهم عكس اتجاه السير في وقوع 58 حادثاً على طرق الدولة العام الماضي، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية حول أسباب الحوادث المرورية.

وشددت إدارات المرور على مستوى الدولة، خلال السنوات الماضية، إجراءات الضبط بحق المخالفين، إذ سجلت آلاف المخالفات بحق سائقين بسبب قيادة المركبة عكس اتجاه السير، وتصل عقوبتها إلى غرامة 600 درهم وتسجيل أربع نقاط مرورية وحجز المركبة سبعة أيام، فيما يتم تشديد العقوبة في حال تسبب الحادث في وقوع إصابات ووفيات، بحسب قانوني العقوبات والسير والمرور الاتحاديين.

وبحسب خبراء السير والمرور، فإن الحوادث المرورية التي تقع نتيجة القيادة باتجاه خط سير معاكس لاتجاه الطريق، تعد الأخطر من نوعها، لأن الاصطدام يكون بقوتين متضادتين بين مركبتين تسيران باتجاه نقطة واحدة، فضلاً عن أن وزن كل مركبة لا يقل عن طن ونصف الطن.

وشهدت طرق الدولة خلال السنوات الماضية عدداً من الحوادث التي أدت إلى إصابات ووفيات بسبب السير عكس الاتجاه، من بينها حادث وقع في 2020، حيث تسبب سائق متهور، يحمل جنسية جزر القمر، في وفاته ووفاة شابين مواطنين، عندما قاد مركبته بتهور عكس السير على طريق الشيخ محمد بن زايد، ما أدى إلى وقوع حادث تصادم بليغ بين مركبته ومركبة الشابين، ما أسفر عن وفاتهم جميعاً في المكان.

كما قضت محكمة السير والمرور في دبي، العام الماضي، بحبس سائق (أوروبي) يبلغ من العمر 42 عاماً، لمدة شهر واحد وإيقاف رخصة قيادته بعد إدانته بتهم قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والقيادة عكس السير، وإتلاف مال مملوك للغير، وهي جرائم مرورية وفق أحكام قانوني السير والمرور والعقوبات الاتحاديين وتعديلاتهما.

كما ضبطت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان العام الماضي سائقاً قاد مركبة بتهور عكس اتجاه السير في شارع سريع، وقام بحركات استعراضية بصورة خطرة، مُعرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر في إمارة عجمان.

ونفذت إدارات المرور في الدولة العام الماضي حملة التوعية المرورية الموحدة على مستوى الدولة تحت شعار «التزامكم ضمان سلامتكم»، حيث ركزت على أهمية الالتزام بالمسار المخصص وخط السير الإلزامي للمركبات، وعدم التجاوز من غير الأماكن المسموح بها، والالتزام التام بالسرعات المقررة، وذلك في إطار الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور.

تغليظ العقوبة

غلّظ قانون المرور والسير الاتحادي في الدولة عقوبة الدخول بالمركبة في مكان ممنوع بغرامة 1000 درهم وتسجيل ثماني نقاط مرورية وحجز المركبة سبعة أيام، مشدداً أيضاً عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو ما في حكمهما، إذ تصل إلى 24 نقطة مرورية على السائق، وهي الحد الأعلى للنقاط المرورية، وحجز المركبة 60 يوماً، وسحب الرخصة لمدة سنة، فيما تقرر المحكمة الغرامة المالية، فضلاً عن عقوبات أخرى تقررها المحكمة المختصة، قد تصل إلى الحبس أو فرض غرامة مالية كبيرة حال تسببه في حادث مروري، ويتفاوت الحكم حسب الأضرار التي نجمت عن الحادث، وما إذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا.