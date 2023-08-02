سائقون دون رُخص يتسببون في 53 حادثاً العام الماضي

كشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن وقوع 53 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة على خلفية قيادة المركبة من دون رخصة قيادة إطلاقاً، خلال العام الماضي.

وشدد قانون السير والمرور الاتحادي العقوبة على كل شخص يقود مركبة من دون رخصة على الطريق، أو برخصة لا تسمح لهم بقيادة نوع المركبة ذاتها، إذ تعد جريمة وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

وشهدت طرق الدولة خلال السنوات الماضية عدداً من الحوادث تسبب فيها مراهقون بسبب عدم إلمامهم بفن القيادة، وعدم حصولهم على الرخصة التي تخولهم قيادة المركبة على الطريق، وأسفرت الحوادث عن إصابات ووفيات.

وحذرت أجهزة شرطية من خطورة قيادة المركبات من دون رخصة قيادة، مشددة على أهمية مراقبة أولياء الأمور لأبنائهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبات من دون رخصة قيادة، إضافة إلى الابتعاد عن الاستعراض الخطر بالمركبات، الأمر الذي يؤدي إلي وقوع حوادث جسيمة وخسائر في الأرواح.

وخلال عام 2019 توفي ثلاثة أطفال مواطنين ومربيتهم إثر حادث تصادم وقع أول أيام عيد الفطر المبارك في أبوظبي.

كما أصيبت في الحادث والدتهم بإصابة بليغة.

وذكرت شرطة أبوظبي أن التحقيقات الأولية بينت أن السبب الرئيس للحادث هو قيادة والدتهم المركبة من دون رخصة، وبسرعة زائدة، ما أدى إلى انحراف المركبة وصدم عمود إنارة على الرصيف وتدهورها.

وحذرت وزارة الداخلية خلال حملاتها التوعوية من خطورة قيادة المركبة من دون رخصة قيادة، خصوصاً المراهقين الذين يقودون مركبات ذويهم دون علمهم، إذ يشكل ذلك خطراً كبيراً على الأرواح وسلامة مستخدمي الطريق.

وتلزم وزارة الداخلية الأفراد، وفقاً للمادة (85) من لائحة قانون السير والمرور الاتحادي، أنه «يشترط لمنح رخص القيادة أو تجديدها توافر شروط محددة، هي: السن، والخلو من الأمراض التي قد تعيق أو تؤثر في قدرة السائق على القيادة، (يثبت ذلك بموجب شهادة من الجهات الصحية المختصة في الدولة)، واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه سلطة الترخيص، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في اللائحة، ويشترط - بالنسبة لغير المواطنين - الحصول على إقامة سارية المفعول، عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

ودعت المادة ذاتها سلطة الترخيص إلى «التنسيق مع الجهات الصحية المختصة في الدولة، لموافاتها بأسماء الأشخاص الذين يصابون بأمراض تؤثر سلباً في قدرتهم على قيادة المركبة».

وحددت صلاحية رخصة القيادة المجددة بـ10 سنوات للمواطنين، وخمس سنوات للمقيمين، فيما تكون صلاحية رخصة القيادة الجديدة التي تصدر للمرة الأولى لمدة سنتين.

شروط منح رخص القيادة

■ السن.

■ الخلو من الأمراض التي تعيق أو تؤثر في قدرة السائق على القيادة.

■ اجتياز اختبار القيادة.

■ الحصول على إقامة سارية المفعول (لغير المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون).

نص قانوني

نصت المادة (51) من القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات النوع من المركبات».

وتنص المادة (13) من القانون، على أنه «لا يجوز لأي شخص قيادة أي مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزاً رخصة سارية المفعول، صادرة من سلطة الترخيص، تخوله قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها، ويشار إلى هذه الرخصة في هذا القانون برخصة القيادة».