اتهام 7 أشخاص بـ «ممارسة الشعوذة»

أحالت النيابة العامة للدولة سبعة متهمين إلى المحكمة بتهمة ممارسة أعمال الشعوذة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد الأشخاص بعريضة للنيابة العامة يفيد فيها بأنه وقع فريسة لعملية دجل وشعوذة، شارحاً أن المتهمين مارسوا تلك الأعمال عليه، إذ ادعى أحدهم أن في داخله جنياً يتجاوز عمره 400 سنة، وأن هذا الجني هو ملك ملوك الجن.

وزعم أن الله تعالى اختاره وحده ليسكن فيه الجني، ويكون سبباً لشفاء المرضى.

كما زعم بقية المتهمين أن في داخل كل منهم جنياً، وأنهم مستعدون لعلاج المرضى.

وبعد انتهاء التحقيقات تمت إحالة المتهمين للمحكمة بتهم ممارسة أعمال الشعوذة والمخادعة وحيازة مواد تستخدم في تلك الأعمال.

وقد أدانت المحكمة الابتدائية المتهمين، وعاقبتهم بالحبس ستة أشهر والغرامة 50 ألف درهم والرسوم القضائية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن أفعال المخادعة والشعوذة جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

وأهابت بالجمهور الكريم عدم التعامل مع من يقوم بمثل تلك الأعمال، والإبلاغ عن أي اشتباه أو نشاطات متعلقة بذلك.