"التوطين" تحذر من رسائل "وهمية" بتجميد حسابات متعاملين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها رصدت رسالة "وهمية" مرسلة من خلال قنوات رقمية والكترونية متضمنة الشعار الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين وجهات حكومية أخرى، يدعي مرسلوها تجميد الحسابات البنكية ما لم يتم تزويدهم ببيانات المتعاملين، وطلب الاتصال على أرقام معينة.

وأهابت الوزارة عدم التجاوب مع هذه الرسالة وتجاهلها حال تلقيها والتواصل فوراً مع الجهات الأمنية المعنية للإبلاغ عنها.