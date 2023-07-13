ضبط 1021 دراجة نارية غير ملتزمة بقوانين السير في الفجيرة العام الماضي

تمكنت الحملات المرورية الضبطية والفرق الشرطية المتخصصة في القيادة العامة لشرطة الفجيرة من ضبط وحجز 1021 دراجة نارية، ومخالفة قائديها، خلال العام الماضي، نتيجة عدم التزامهم بقوانين السير والمرور على الطرق الرئيسة والفرعية بالإمارة، ما يعرّض حياتهم ومستخدمي الطريق للخطر.

وأكدت شرطة الفجيرة أن حملاتها المرورية الخاصة بالدراجات النارية تهدف إلى نشر الوعي والثقافة المرورية للاستخدام الآمن للدراجات النارية والكهربائية، والحد من الحوادث والإصابات والوفيات الناجمة عنها، مشيرة إلى أن الحملات ركزت على توعية سائقي الـ«دليفري» بقانون السير والمرور والمخالفات المرورية والغرامات المترتبة عليها من خلال لقاءات معهم والشركات الخاصة بتوصيل الطلبات.

وأضافت أنه تم التعامل بشكل حازم مع المخالفين من خلال ضبط وحجز دراجاتهم النارية، مؤكدة على انخفاض الحوادث المرورية خلال العام الماضي بالإضافة لعدد الوفيات الناجمة عنها، مقارنة بالأعوام السابقة، نظراً لتكثيف الجهود عبر حملات التوعية وضبط الطريق من خلال التوزيع الصحيح للدوريات المرورية، وتنفيذ الحملات التفتيشية التي تسهم في ضبط المخالفين، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لإضافة تحسينات على الطرق، وتوفير أنفاق خاصة بالمشاة بهدف حماية جميع مستخدمي الطريق من أخطار حوادث المركبات.

من جهة أخرى أظهرت إحصاءات حديثة لوزارة الداخلية ارتفاع أعداد الرخص الجديدة لقيادة الدراجات النارية بنسبة 80% في الفجيرة خلال العام الماضي، إذ بلغت أعدادها الصادرة من دائرة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة 7977، مقارنة بالعام الذي سبقه والذي بلغت فيه 1663 رخصة.