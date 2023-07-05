«قضاء أبوظبي» تقدم 200 خدمة رقمية

تولي دائرة القضاء في أبوظبي اهتماماً كبيراً للتحول الرقمي والاستخدام الأمثل والتوظيف المثمر المتجدد والمستدام للتقنيات الحديثة، حيث تعدّه من أولوياتها الرئيسة، وهو ما ينعكس من خلال رؤيتها المتمثلة في «محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة».

ونجحت الدائرة في سبيل تحقيق ذلك بتحويل خدماتها التي تجاوزت 200 خدمة، إلى خدمات رقمية وذكية، فضلاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في عدد من الإجراءات القضائية، بهدف زيادة نسبة الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا، فيما يجري العمل حالياً على اختبار استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العديد من جوانب العمل القضائي.