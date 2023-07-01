أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بغرامة 50 ألف درهم بحق شخص أدين باستيراد وحيازة أغراض مخلة بالآداب العامة، بقصد استغلالها وإعادة تصديرها. وأفادت وقائع الدعوى بأنه ضبط لدى المتهم كمية كبيرة من الأشياء المنافية للآداب، استوردها بغرض الاتجار بها.

وطالب دفاع المتهم ببراءته، نظراً لانتفاء أركان الجريمة موضوع الدعوى، وخلو الواقعة من دليل يقيني على ارتكاب التهمة المسندة إليه، واستعمال الرأفة معه. وانتهت المحكمة إلى إدانته بعد ثبوت أدلة الإدانة بحقه، وقضت بمصادرة المضبوطات وتغريمه 50 ألف درهم.