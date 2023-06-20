مسؤولية التأمين عن أضرار المركبات داخل البنايات و"المولات"

ورد سؤال من قارئة تقول فيه : لدي سيارة جديدة لم أفرح بها بعد، ذهبت إلى الدوام بهذه السيارة ، ووقفت في مكان غير مخصص لي تحت "الكاراج"، لكني تفاجأت بأن سقف الكاراج "السرداب" أسقط مادة كيماوية على السيارة أطاح بجزء من صباغتها، وطالبت شركة التأمين بإصلاح السيارة، أبلغوني أنهم غير مسؤولين باعتبار أنني وقفت في غير المكان المخصص لي، فهل هذا الكلام صحيح؟

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف على القارئة بالقول : سواء وقفتي بمركبتك في المكان المخصص لكِ أو غير ذلك أو حتى إن ذهبتي إلى أحد المولات أو أي مكان آخر، طالما قمتي بإيقاف السيارة ، وتسبب السقف بسقوط هذه المادة على السيارة، تكون شركة التأمين مسؤولة بالفعل عن التصليح، وإن قمتِ في نفس الوقت بالاتصال بالشرطة وأثبتي الواقعة مثلاً، ترجع شركة التأمين بالضرر على صاحب البناية أو هذا المكان بالتعويض بدلاً منكِ.

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