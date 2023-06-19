59 % من حوادث الحرائق في الفجيرة «سكنية»

كشفت إحصائية أمنية صادرة عن الكتاب الإحصائي السنوي لمركز الفجيرة للإحصاء، أن نسبة 59% من إجمالي حوادث الحرائق في إمارة الفجيرة هي حرائق سكنية، إذ تعاملت فرق الدفاع المدني في الإمارة مع 151 حريقاً خلال العام الماضي، دون أن تسفر هذه الحوادث عن أي وفيات.

وبينت إحصاءات الحرائق التي تعاملت معها إدارة الدفاع المدني، أنه تمت السيطرة على 105 حرائق سكنية نتجت عنها إصابة ستة أشخاص، و17 حريقاً تجارياً، وتسعة حرائق في المرافق العامة والخدمات، كما بلغت الحرائق في الأماكن الترفيهية ثلاثة حرائق، وفي الأبنية التعليمية والسياحية والصناعية والمستودعات المستقلة ووسائل النقل تسعة حرائق.

وتعاملت إدارة الدفاع المدني مع ثمانية حرائق في المزارع في الإمارة، ويعد الإهمال أحد الأسباب الرئيسة في وقوعها، سواء عند حرق المخلفات في المزارع من قبل العمال أو في المساكن، أو عدم التصرف الصحيح مع بداية نشوب الحريق، ما يؤدي إلى انتشاره.

وشددت إدارة الدفاع المدني في إمارة الفجيرة، على أهمية الالتزام باشتراطات الوقاية من الحرائق، وضرورة تحصين المنزل بأجهزة كشف الدخان التي تعد خط الدفاع الأول في حوادث الحرائق ويعد تركيبها في غاية الأهمية، نظراً لما تقوم به من حماية للأرواح والممتلكات، إذ تعمل وفق منظومة ذكية ترتبط فيها كاشفات الدخان بغرف عمليات الدفاع المدني، ليتم الإبلاغ تلقائياً بعد إعطاء التنبيهات اللازمة لأصحاب المنازل.

من جهة أخرى ذكرت إحصائية قسم الأمن البحري في الكتاب الإحصائي، أن حوادث الغرق تشكل 75% من حوادث وسائل النقل البحري خلال العام الماضي، إذ بلغ مجموع الأشخاص الذين تعرضوا للغرق ستة أشخاص.