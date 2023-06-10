دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بمستودع في القوز الصناعية

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب في مستودع بمنطقة القوز الصناعية بحسب المتحدث عن الإدارة الذي أشار إلى عدم وقوع إصابات نتيجة الحادث.

وتفصيلاً، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، بلاغاً عند الساعة الثانية و 27 دقيقة مساء اليوم السبت يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة القوز الصناعية 2، وتم على الفور تحريك مركز إطفاء القوز كمستجيب أول وجهة إختصاص ، محققاً زمن إستجابة مقداره 5 دقائق،

وتبين أن الحادث متوسط وشب في مستودع مواد بناء ومن ثم تم تحريك مركز إطفاء شهداء الإمارات للدعم والإسناد، وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق ، وعند الساعة 14:51 وردت إشارة من القائد الميداني للحادث أفاد فيها بأن الحريق تحت السيطرة ولاتوجد أي إصابات، واستغرقت عمليات الإطفاء قرابة ٤٠ دقيقة إلى أن جرت عمليات التبريد وتم تسليم الموقع للجهات المختصة حسب الإجراءات المتبعة لتحديد أسباب الحادث.