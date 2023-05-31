بلدية دبا الفجيرة تتلف 35 كيلو من المواد المحظورة

أفادت بلدية دبا الفجيرة عن اتلافها 35 كيلو من المواد المحظورة متمثلة في 8.5 كيلو جرام من مادة البان و17كيلو جرام سجائر بدون طابع ضريبي بالإضافة إلى 9.5 كيلو جرام نسوار تم ضبطها خلال الزيارات الدورية والمفاجئة المنفذة من قبل فرق تفتيشية على جميع المحال والأسواق في مختلف مناطق دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها للتأكد من التزامها بمتطلبات الصحة العامة واتباع القوانين.

وأفاد مدير عام بلدية دبا الفجيرة ، المهندس حسن سالم اليماحي " أن هذه الحملات تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للبلدية، وهي امتداد لحملات سابقة قامت بها البلدية هدفها القضاء على السلوكيات ومكافحة الظواهر السلبية المضرة بالصحة العامة وسلامة البيئة، وتحسين الممارسات المجتمعية، وأضاف إلى أن هذه المواد ذات آثار ضارة بالصحة العامة والبيئة، ومن هذا المنطلق كان التوجه نحو القضاء عليها ومنع بيعها وتداولها".

ولفت إلى أن البلدية حريصة على رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي للجمهور من خلال وسائل التواصل الإجتماعي و المحاضرات التي تقوم بها.

وأكد مدير عام بلدية دبا الفجيرة ، المهندس حسن سالم اليماحي، أن البلدية ستستمر في تنفيذ هذه الحملات لتطبيق القانون وتوعية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين ومواجهة كل أشكال التجاوزات الضارة التي تهدد صحة المجتمع.