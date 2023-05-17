عتيقة: أول منقذة بحرية وضابط مناوب في شرطة دبي

اختارت شرطة الرائد عتيقة مصبح الظاهري، كأول عنصر نسائي في قسم الإنقاذ البحري، تكلف بمهام «ضابط مناوب القوة» المعنية بمتابعة سير الحالة الأمنية في الإمارة، والتواجد والإشراف على غرفة القيادة والسيطرة، ومتابعة كافة مراكز الشرطة، والتواصل مع مختلف الضباط المناوبين في مختلف القطاعات، ومتابعة البلاغات المهمة والحالات الطارئة. وكشفت الرائد عتيقة مصبح الظاهري في حوار مع «دورية الأمن» التابعة لشرطة دبي عن تعرضها للغرق حين كانت في سن 11 عاماً، ولم تمارس السباحة بعدها حتى التحاقها بالفريق النسائي لقيادة الزوارق البحرية في شرطة دبي، إذ تعد، أول ضابط من العنصر النسائي تعمل في قسم الإنقاذ البحري. وقالت الظاهري إن العناصر النسائية في شرطة دبي أثبتت كفاءتها وتميزها في العمل في جميع المجالات، ومن ضمنها المجالات التخصصية، نتيجة لما اكتسبته من تدريب وخبرة ميدانية من خلال البرنامج التدريبي المُعدّ من قبل الخبراء والمدربين. وأفادت بأنها التحقت بشرطة دبي في عام 1993، ونفذت كثير من المهام، منها رئيس توقيف النساء، ومسؤول شرطة نسائية في مخفر النيابة والمحاكم، وعملت مسؤولة الشرطة النسائية في الإدارة العامة لأمن المطارات، وفي مركز شرطة الموانئ في الكثير من المهام، منها شعبة الأرشيف، وخدمة العملاء، ونائب رئيس قسم خدمة العملاء، ورئيس قسم إسعاد المتعاملين، وعضو ومقرر في المجلس النسائي، والمشرف الإداري على الفريق النسائي البحري. وأوضحت أنها حصدت ما يقرب من 85 إنجازاً توزعت بين شهادة شكر وشارة تقدير وأوسمة وجائزة وميدالية وغيرها من التكريمات، وأبرزها الفوز في ﺟﺎﺋزة الشرق الأوسط لتميز القيادات الحادية والعشرين فئة الشخصية النسائية القيادية في قطاع الشرطة 2020 - المركز الأول، وجائزة المدير العام في فئة أفضل ضابط إشرافي في المركز 2020 - المركز الأول، وجائزة الإمارات للسيدات فئة الموظفة المتميزة 2022 - المركز الثاني، وجائزة القائد العام لشرطة دبي للتميز 2019 وسام القائد العام للأم المثالية - المركز الثالث، وجائزة برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية (أفضل موظف خدمة).