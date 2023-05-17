بسبب مكالمة هاتفية.. فتاة تطالب شاباً بـ 80 ألف درهم

قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى فتاة مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي أصابه نتيجة قيامه بسبها عبر الهاتف.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 80 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بسبها عبر الهاتف، وتم إدانته وتغريمه مبلغ 2500 درهم، وأرفقت سنداً لدعواها صورة ضوئية من الأمر الجزائي فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن البيّن من الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه هو سب المدعية عبر الهاتف، وتحرر عن الواقعة أمر جزائي بتغريم المتهم – أي المدعى عليه – مبلغ 2500 درهم، وكان الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، ومن ثم تكون أركان المسئولية التقصيرية قد توافرت.

وأشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقه وقد لحق المدعية من جراء ذلك ضرر معنوي تمثل في خدش سمعتها بالعبارات الواردة في الأمر الجزائي كذلك الحزن والأسى، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم تعويض جابر عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها وإلزامه بالرسوم والمصروفات.