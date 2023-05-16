وفاة مواطن وامرأة في حادث تصادم مركبتين بشاحنة في الفجيرة

توفي شاب مواطن يبلغ 17عاماً وامرأة مواطنة تبلغ 44 عاماً وأصيب شخصان آخران بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة إثر حادث تصادم بين شاحنة ومركبتين على شارع يبسا العابر باتجاه ميناء الفجيرة.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، العقيد صالح الظنحاني لـ «الامارات اليوم» بأن قائد الشاحنة (عربي الجنسية) كان يقود بحمولة زائدة وأثناء سيره بسرعة جاوزت المسموح بها، فقد السيطرة، واصطدم بالمركبتين.

وشاركت فرق الدفاع المدني في إخماد حريق نتج عن الحادث، وسارعت باستخراج المحشورين داخل المركبة المحترقة، فيما نقلت الإسعاف الوطني قائد الشاحنة وقائد المركبة إلى المستشفى، فيما توفي الشاب الذي كان برفقة والده في المركبة الأولى متأثراً بإصاباته البليغة والمواطنة الموجودة في المركبة الأخرى.

وحذرت شرطة الفجيرة من النتائج الخطرة المترتبة على القيادة المركبات الثقيلة بسرعات غير مسموح بها على الشوارع الداخلية والخارجية موضحة أن القيادة بمثل هذه السرعات تؤدي في الغالب إلى عدم قدرة قائدها على السيطرة على مركبته الثقيلة وتعامله مع الأحوال الطارئة على الطريق مما يؤدي إلى تسببه في حوادث مرورية جسيمة.