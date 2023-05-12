حل نزاع قضائي بين دائرة حكومية وشركة خاصة خلال يوم

تمكنت «محكمة اليوم الواحد» في محاكم رأس الخيمة من حل نزاع قضائي بين دائرة حكومية محلية وشركة خاصة خلال يوم واحد، منذ تسجيل الدعوى حتى الحكم فيها، دون تأجيل أو طعن أو اعتراض على الحكم الصادر. وقال رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إنه لأول مرة تنظر محكمة اليوم الواحد منذ إنشائها في دعوى قضائية بين جهة حكومية وشركة خاصة، حيث أقامت الجهة الحكومية دعوى بحق الشركة لعدم التزامها بالمواصفات المطلوبة للمواد التجارية ورفضها استرجاعها.

ولفت إلى أن سرعة إجراءات التقاضي في المحكمة أدّت إلى الفصل في الدعوى في يوم تسجيلها، والتوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع، وسداد المبلغ المطالب به.

وأكد الخاطري أن محكمة اليوم الواحد تعمل بكفاءة وفعالية عالية، وتصدر الأحكام القضائية في اليوم نفسه، دون إخلال بدقة الحكم، وهو ما جعلها تكسب ثقة المتقاضين الذين يلجؤون إليها مباشرة عند نشوب أي نزاع.