شرطة دبي تقبض على 47% من المتورطين في قضايا مخدرات على مستوى الدولة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي القبض على 47% من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة، في الربع الأول من العام الجاري، بحسب إحصاءات الإدارة التي اطلع عليها القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري.

وأفادت الإحصاءات بأن الإدارة ضبطت 238 كيلوغراماً من المخدرات وستة ملايين قرص مخدر في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 36% من الكميات المضبوطة على مستوى الدولة، وتنوعت بين كوكايين وهيروين وكريستال وأفيون وماريغوانا وحشيش.

ونوه المري خلال الاجتماع الدوري لتقييم الإدارة، بالدور الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الحفاظ على الأمن بالدولة، وحماية المجتمع من آفة المخدرات، والحد من انتشارها، وضبط تجارها ومروجيها، خصوصاً في ضوء استخدام أساليب جديدة في ترويج وتهريب المخدرات.

وأظهرت الإحصاءات مساهمة شرطة دبي في مدّ دول مختلفة بـ65 معلومة خلال الربع الأول من العام الجاري، أسهمت في القبض على 65 متهماً، وضبط 842 كيلوغراماً من المخدرات، تنوّعت بين القات والكوكايين والماريغوانا والهيروين، إيماناً منها بأن قضية المخدرات عابرة للحدود، وتستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والقضاء عليها.

واستعرض مدير مركز حماية الدولي، العقيد عبدالله الخياط، إنجازات المركز خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي المستفيدين من البرامج الطلابية والمجتمعية 24 ألفاً و204 من الطلاب والطالبات من مختلف الجنسيات، كما بلغ عدد المستفيدين من جهود التوعية عبر منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي وبرامج التوعية ستة ملايين و92 ألفاً و699 مستفيداً.