شرطة الشارقة: ضبط 168 ألف مخالفة عدم التزام بخط السير.. و4042 انشغال عن الطريق العام الماضي

أفاد مدير فرع التوعية والإعلام المروري بشرطة الشارقة النقيب سعود الشيبة، أنه تم ضبط 168 ألف و483 مخالفة عدم التزام ‏بخط السير الإلزامي العام الماضي، حيث احتلت هذه المخالفة المرتبة الثانية في عدد المخالفات المرتكبة العام الماضي، وعلى ‏هذه المؤشرات تم إطلاق حملة مرورية توعوية في مطلع مايو الجاري للتوعية حول المخاطر التي تسببها مخالفة عدم التزام ‏بخط السير الالزامي، وتستمر الحملة حتى 31 مايو الجاري.

أضاف الشيبة لـ"الإمارات اليوم"، أنه تم ضبط 4042 مخالفة انشغال عن الطريق بالهاتف ‏في العام الماضي، كما أن هذه الظاهرة الخطيرة اختيرت ضمن مواضيع ‏أسبوع المرور الخليجي لعام 2023 من قبل وزارة الداخلية للتوعية في كافة إمارات الدولة، مؤكداً أن شرطة الشارقة تحرص على الارتقاء بمستوى الوعي المروري لدى مستخدمي الطريق، من خلال الاستغلال الأمثل لمختلف الوسائل الإعلامية المتاحة، في سبيل إيصال الرسائل التوعوية إليهم، وصولاً إلى مجتمع آمن مرورياً.