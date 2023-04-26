الحبس 5 سنوات عقوبة انتحال الوظائف العامة

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة انتحال الوظائف والصفات، والتي تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات.

وذكرت النيابة العامة أنه طبقا للمادة (299) مِن المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة ، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة ، أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن خمس سنوات، إذ وقعت احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى في حال انتحال صفة العاملين في أجهزة الأمنية أو الشرطية.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع