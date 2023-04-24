مدني رأس الخيمة يسيطر على حريق اندلع بمحل تجاري كبير دون إصابات

سيطرت أربع فرق إطفاء من إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة على حريق اندلع مساء اليوم في أحد المحلات التجارية الكبرى الواقعة على شارع الشيخ محمد بن سالم مساء دون وقوع إصابات، وتمكنت فرق الإطفاء من منع امتداد الحريق لمحل تجاري كبير مجاور.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، العميد محمد عبد الله الزعابي، إن غرلة العمليات تلقت بلاغاً الساعة الثامنة مساء اليوم لغرفة عن نشوب حريق في أحد المحلات التجارية الكبرى المقابلة لشعبية رأس الخيمة على شارع الشيخ محمد بن سالم حيث تم على الفور إرسال فرقة إطفاء من مركز الإدارة لمكان الحريق يتقدمها نائب مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة بالإنابة، العقيد حمد سالمين ووصلت في غضون أربعة دقائق للموقع.

وأوضح أنه في ظل تطور الحريق تم استدعاء ثلاثة فرق إطفاء إضافية من مراكز الدقداقة والجزيرة الحمراء والرفاعة في الوقت الذي باشر فيه رجال الإطفاء في محاصرة الحريق باستخدام المياه والرغوة " الفوم " ومنع تطوره وامتداده لسوق تجاري آخر مجاور حيث تكللت جهودهم بالنجاح دون أن يسفر ذلك عن تسجيل أية إصابات.

وأشار إلى أن عملية اخماد الحريق وتبريده استغرقت ساعة كاملة بذل فيها الإطفائيين كل جهد ممكن للحد من أي خسائر على الصعيدين البشري والمادي، مضيفاً أن أسباب الحريق لم تعرف بعد وتم الذي تم تسلي ملفه لجهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة لإجراء اللازم والوقوف على أسبابه.

وأشاد الزعابي بفرق الإطفاء وحرص عناصرها على تسخير كافة خبراتهم في التعامل الأمثل مع الحريق مما ساهم في سرعة السيطرة عليه والحد من خسائره المادية ومنع وقوع أي إصابات جسدية، مثمنا تعاون كل من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرة الخدمات العامة وشركة الاتحاد للكهرباء والماء في التعامل مع الحريق وتواجدهم في المكان مما كان له دور بارز في السيطرة عليه .