مسافر يخفي 880 غرام هيروين في حذاء وشنطة

أحبط مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي مبنى 2 محاولة تهريب 880 غراماً من الهيروين النقي، كانت موزعة على سبع قطع تم حشوها بدهاء في أعمدة حقيبة جهاز حاسب محمول (لاب توب)، وقاع الحذاء الذي يرتديه.

وأكد مدير إدارة عمليات المسافرين، إبراهيم الكمالي، أن جمارك دبي تواصل توجيه الضربات القاصمة لمروجي الممنوعات، ضمن واجبها بحماية الحدود ضد أي مواد غير مشروعة، متابعاً أن جمارك دبي تتصدى لأي محاولة تهريب مواد ممنوعة، مستندة في ذلك على أفضل الخبرات والمهارات التي يتمتع بها كادر التفتيش من المواطنين.

وأشار إلى أن نسبة التوطين لضباط التفتيش والمفتشين بلغت 100%، إضافة إلى أفضل أجهزة الفحص وأنظمة الرصد الذكية والمتطورة، لافتاً أن هذه الضبطية تعكس كفاءة وقدرات قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، واستثماره الناجح في صقل المفتشين، حيث تم الاشتباه في أحد المسافرين، وبتفتيشه تم العثور على سبع حشوات لمادة الهيروين المخدرة، تم تغليفها وإخفاؤها بعناية في أماكن محترفة بالأمتعة.

وأوضح الكمالي أن منظومة الضبط الإلكتروني لجمارك دبي تمثل آلية عمل مبتكرة ذكية، ترتكز على كفاءة العمليات التشغيلية، بحيث تم ربط آلية العمل بين الأقسام التفتيشية المعنية بأنظمة إلكترونية، وآليات متابعة وتدقيق تضمن كفاءة عمليات التفتيش ودرجة الاحترافية في العمل، وذلك باستخدام الأنظمة الإلكترونية، الكوادر البشرية المتميزة، لتحليل البيانات، وتحقيق جودة وكفاءة المخرجات، وهو ما نرصده على أرض الواقع بضبط المهربين.