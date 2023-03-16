مشاجرة بين 3 فتيات و3 شباب تقودهم إلى المحكمة

وقعت مشاجرة بين ثلاث فتيات وثلاثة شباب بعد خروجهم من ملهى ليلي بأحد الفنادق في رأس الخيمة، وأدت إلى مثولهم أمام المحكمة كمتهمين بالاعتداء والقذف، بعدما وجهت النيابة العامة في رأس الخيمة إلى المتهمين من الأول إلى الرابعة تهمة الاعتداء على جسد كل من المتهمتين السادسة والخامسة بالضرب ما أحدث إصابات أفضت إلى مرضهما مدة تزيد على 20 يوماً، كما وجهت للمتهمة الخامسة تهمة الاعتداء على سلامة المتهمة الرابعة وأحدثت فيها إصابات أفضت إلى مرضها مدة تزيد على 20 يوماً، وقذفتها بأن رمتها بما يخدش شرفها، ووجهت إلى المتهمتين الخامسة والسادسة تهمة قذف المتهمين الأول والثاني بما يخدش سمعة عائلاتهما، وعليه قضت محكمة جنح رأس الخيمة بتغريم المتهمة الخامسة 2000 درهم، كما قضت بتغريم المتهمة السادسة 1000 درهم، وتغريم المتهم الثالث 3000 درهم وإلزام كل واحد من المتهمين بدفع الرسم المستحق.

وأفادت محكمة الجنح بأنه كما استقر في وجدان المحكمة ومن مشاهدة تسجيل كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، أن المشاجرة بدأت بقيام المتهمة الرابعة بطرق باب المصعد بعد صعود المتهمتين الخامسة والسادسة بداخله حتى فتح الباب، ونشبت المشاجرة وتبادل الأطراف الضرب.

وأوضحت أنه يتضح من وقائع المشاجرة أن كل ما نسب للمتهمين جميعاً ثبت في حقهم استناداً إلى إقرارهم بحضور الواقعة وبوقوع الخلاف بينهم، واستناداً إلى شهادة بعضهم على بعض وإلى التقارير الطبية وشهادة كل من حارس الأمن ومجري التحقيقات، وعليه تتجه المحكمة إلى إقرار ثبوت إدانتهم جميعاً وعقابهم عما ارتكبوه عملاً بقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات، واعتبار تهمة قذف المتهمة الرابعة وتهمة قذف المتهمين الأول والثاني المنسوبتين للمتهمة الخامسة مرتبطتين، مع أخذ المتهمين المدانين بجريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير بقسط من الرأفة والتخفيف عليهم، وأخذاً في ذلك بعين الاعتبار لملابسات الواقعة وظروف المتهمين.