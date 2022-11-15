ضبط عصابة متخصصة في سرقة معدات نفطية بأم القيوين

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة من جنسية دولة عربية تخصصت في سرقة معدات نفطية ومواد كهربائية من المنطقة الصناعية الحديثة بأم الثعوب تقدر قيمتها بنحو ثلاثة ملايين درهم.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد سعيد عبيد بن عران إنه فور ورود البلاغ تم تشكيل فريق عمل من قسم التحريات وتحريات مركز شرطة السلمة الشامل، وخلال 24 ساعة استطاع فريق البحث ضبط أفراد العصابة كافة، وبسؤالهم اعترفوا بالسرقة، وعن المسروقات أفادوا بأنهم تصرفوا بجزء منها ببيعها لمحال السكراب، أما باقي المسروقات فتم إرشاد فريق البحث لمواقعها في إحدى المواقع بصناعيات إحدى الإمارات وتم التحفظ عليها.

وناشد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أصحاب الشركات بتأمين المواد والبضائع في مواقع آمنة ووضع الحراسة اللازمة عليها.