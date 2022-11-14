ضبط عصابة متخصصة في سرقة معدات نفطية بأم القيوين

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة من الجنسية العربية تخصصت في سرقة معدات نفطية ومواد كهربائية من المنطقة الصناعية الحديثة بأم الثعوب تقدر قيمتها بحوالي "3 ملايين درهم"

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد سعيد عبيد بن عران، أنه فور ورود البلاغ تم تشكيل فريق عمل من قسم التحريات وتحريات مركز شرطة السلمة الشامل ، وخلال 24 ساعه استطاع فريق البحث من ضبط كافة أفراد العصابة وبسؤالهم اعترفوا بالسرقة وعن المسروقات أفادوا أنهم تصرفوا بجزء منها ببيعها على محلات السكراب أما باقي المسروقات تم ارشاد فريق البحث على مواقعها في إحدى المواقع بصناعيات إحدى الإمارات وتم التحفظ عليها.

وناشد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أصحاب الشركات بتأمين المواد والبضائع في مواقع آمنه ووضع الحراسة اللازمة عليها.