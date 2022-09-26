10 أخطاء يرتكبها سائقون أثناء الضباب

بثت شرطة أبوظبي فيديو عبر وسائل التوعية المرورية الرقمية تحذر من خلاله من 10 أخطاء يرتكبها السائقون أثناء الضباب، وهي عدم التقيد بالسرعة المحددة في اللوحات الإرشادية، واستخدام مثبت السرعة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واستخدام أضواء التنبيه الرباعية، وعدم تشغيل الأضواء واستخدام الضوء العالي، وعدم التقيد بالمسار، والانشغال بالهاتف المتحرك، والتوقف على كتف الطريق، وقيادة المركبات الثقيلة، والاستمرار في القيادة عند تدني مستوى الرؤية بشكل كامل.