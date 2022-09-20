شرطة الشارقة تعثر على «الفتاة المتغيبة» بصحة جيدة

تمكنت فرق البحث والتحريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من العثور على «الفتاة المتغيبة»، التي تم تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باختطافها، وتبين من التحقيقات أن الفتاة خرجت بإرادتها من المنزل.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، العقيد عمر أحمد بوالزود، إن الإدارة فور تلقيها البلاغ شكلت فريقاً من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للقيام بأعمال البحث والتحري المكثف، وبناءً عليه تم تحديد موقع الفتاة المفقودة والعثور عليها، وهي بصحة جيدة، ومن خلال التحقيقات اتضح أن الفتاة خرجت من المنزل بإرادتها إثر خلافات أسرية، وجارٍ استكمال الإجراءات في هذا الشأن.

ودعا مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم تداول الشائعات غير الدقيقة ونشرها، ما قد يتسبب في حالة إرباك لدى أفراد المجتمع، وعليهم تقصي الحقائق والتواصل مع الجهات الأمنية المختصة، مؤكداً أن شرطة الشارقة حريصة على تعزيز الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع.