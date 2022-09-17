شرطة رأس الخيمة تحبط عملية سطو على محال تجارية

تمكنت شرطة رأس الخيمة من إلقاء القبض على شخصين (إفريقيين) حاولا السطو على محال تجارية برأس الخيمة.

وأفادت شرطة رأس الخيمة بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوجود شخصين يحاولان السطو والسرقة على بعض المحال باستخدام السلاح الأبيض.

وعلى الفور تم تشكيل فريق مختص وخلال ساعات قليلة وفي زمن قياسي تم ضبط المشتبه فيهما وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى النيابة العامة في رأس الخيمة.

وأكدت شرطة رأس الخيمة أنها على أتم الجاهزية، بفضل الإمكانات النوعية والكوادر المؤهلة القادرة على الوصول لمرتكبي الجرائم، حفاظاً وتحقيقاً للأمن والأمان في جميع مناطق الإمارة وسلامة أفرادها من جميع أنواع الجرائم الدخيلة على المجتمع الإماراتي.