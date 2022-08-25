شاب يقاضي صديقته بسبب هاتف جديد

اتفقت فتاة مع صديقها على شراء هاتف لها من أحد مواقع التجارة الإلكترونية، على أن يسدد ثمنه من حسابه (3100 درهم)، وتعيد له المبلغ خلال شهرين، إلا أنها تهربت من السداد. وقال المدعي (آسيوي) إنه والمدعى عليها اتفقا على شراء الهاتف على سبيل السلفة، على أن تسدد له المبلغ المدفوع كاملاً بعد شهرين، إلا أنها لم تسدده، وعند مطالبتها به ماطلت. وقدم الشاب صوراً من رسائل حركة حسابه المالي، بما يفيد الشراء وترجمة للمحادثات النصية تفيد بالاتفاق على الشراء والوعد بالسداد. وخلال نظر الدعوى لم تحضر المدعى عليها على الرغم من إعلانها. وشرحت المحكمة أن المدعي قدم صوراً من رسائل حركة حسابه المالي، بما يفيد الشراء، وترجمة للمحادثات التي تفيد بالاتفاق على الشراء والوعد بالسداد.

ولم تحضر المدعى عليها أمام المحكمة لتدفع ذلك، الأمر فقضت المحكمة للمدعي بطلباته، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 3100 درهم.