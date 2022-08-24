شرطة أبوظبي تضبط أشخاصاً استعرضوا بالدراجات الهوائية فوق جسر

ضبطت شرطة أبوظبي أشخاصاً من جنسيات مختلفة نشروا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تسلقهم جسراً في أبوظبي بالدراجات الهوائية، وأدائهم حركات استعراضية خطرة على نحوٍ مُنافٍ للقوانين والأنظمة المرورية، وجارٍ إحالتهم للجهات المختصة.

وأدى الأشخاص المضبوطون استعراضهم بالدراجات الهوائية على الجسر بصورة خطرة، غير مبالين بأرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق، في تصرفات غير حضارية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن المشاركة في الاستعراضات والتباهي بقيادة الدراجات في أماكن خطرة، ونشر مقاطع فيديو تحتوي على تلك التصرفات السلبية المرفوضة في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

وحثت الشباب على الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتعزيز السلوكيات الإيجابية.