ضبط سائق تسبب في وفاة آسيوي وهرب من موقع الحادث

تمكنت شرطة رأس الخيمة من ضبط سائق مركبة يبلغ من العمر 29 عاماً، تسبب في صدم شخص آسيوي كان يقود درّاجته الهوائية وتسبب في وفاته بأحد شوارع الإمارة وفرّ هارباً من موقع الحادث.

وقال مدير فرع المباحث والتعقيب بإدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، النقيب عبدالرحمن أحمد الشحي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم وهروب المتسبب من موقع الحادث، حيث تم تشكيل فريق من فرع المباحث والتعقيب لجمع المعلومات والتحري عن الشخص المتسبب في الحادث والمركبة المستخدمة، كما تم الاستعانة بكاميرات المراقبة الأمنية المنتشرة في شوارع الإمارة لمراجعتها والوقوف على أي مقاطع مصورة قد تسهم في التعرف إلى المركبة المتسببة في الحادث.

وأوضح: «بعد عمليات بحث وتحرٍ مستفيضة تمكن فريق العمل من التوصل إلى مكان المركبة وضبط سائقها، وبعد التحقيق المبدئي معه أقرّ بقيامه بصدم قائد الدرّاجة الهوائية ولاذ بالفرار من موقع الحادث، وقد أحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».