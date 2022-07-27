مصادرة 23 كيلوغرام من مادة البان الأحمر بدبا الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - دبا الفجيرة

كشف مدير عام بلدية دبا الفجيرة المهندس حسن سالم اليماحي عن مصادرة (23) كغم من مادة البان الأحمر بجميع أنواعه بالإضافة إلى مصادرة سجائر لا تحمل الطابع الضريبي ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات التي لها آثار سلبية على المجتمع.

وأشار إلى أنه تم تخصيص جولات التفتيشية المكثفة على جميع المنشآت في مدينة دبا الفجيرة والمناطق التابعة لها للحفاظ على صحة أفراد المجتمع و للحد من الممارسات والسلوكيات السلبية ، التي اسفرت عنها ضبط بعض المحال ومصادرة المواد الممنوعة منها لافتاً إلى أضرار هذه المواد كالبان الأحمر وغيرها لا تقتصر على المتعاطين فقط بل تشوه الطرقات والمباني وتعكس مظهراً غير حضارياً للمدينة ، وتعتبر من المواد المحظورة التي يتم استخدامها من قبل بعض الجنسيات، مؤكداً أن البلدية مستمرة في تنفيذ الحملات لمواجهة كافة أشكال التجاوزات والأنشطة الغير القانونية .

كما أثنى اليماحي على جهود فرق التفتيش في سحب هذه المنتجات من الأسواق لأنها تشكل خطراً على الصحة العامة وتعتبر من المواد المخدرة والخطيرة، داعياً إلى التكاتف المجتمعي والتعاون لمكافحة الأنشطة السلبية المخالفة للقوانين لإضرارها بصحة وسلامة المجتمع والبيئة بالإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة بها سواء الاتصال المباشر من خلال مكتب الطوارئ (092443399) أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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