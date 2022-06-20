شرطة دبي تُعيد أمتعة سائحة بعد فقدها بـ 30 دقيقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكنت إدارة الشرطة السياحية في دبي من إعادة أمتعة سائحة روسية، بعد أقل من 30 دقيقة من فقدانها في المواصلات العامة.

وقال مدير إدارة الشرطة السياحية، العقيد خلفان الجلاف، إن بلاغاً ورد إلى مركز الاتصال 901، يفيد بفقدان سائحة روسية حقيبتيها، وبداخلهما هاتف نقال، ومحفظة شخصية، وبطاقات ائتمانية، وجواز سفر، ومبلغ مالي، ولم تتمكن من تذكر بيانات المركبة.

وأضاف أنه على الفور تم تشكيل فريق لتتبع سير الرحلة التي استقلتها السائحة في إمارة دبي، وبمراجعة المسارات والأنظمة الذكية في المدينة، تمكن الفريق من تحديد الحافلة، وتبيّن أن السائحة فقدت أمتعتها أثناء تنقلها من منطقة لامير وصولاً إلى جزيرة النخلة، وبالتواصل مع سائق الحافلة، أكد عثوره على أمتعة دون معرفة صاحبها.

وأكد أنهم سلموا السائحة أمتعتها، وأبدت إعجابها واندهاشها من استعادة حقيبتيها ومتعلقاتها الشخصية في أقل من 30 دقيقة من بلاغها، متوجهة بالشكر إلى شرطة دبي، لحرصها على إسعاد الجمهور، وتعزيز شعورهم بالأمن والأمان.

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