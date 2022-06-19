شرطة دبي ترد متعلقات سائحة بعد 30 دقيقة من فقدانها

المصدر: دبي - محمد فودة



ردت الشرطة السياحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي حقيبة سائحة روسية فقدتها في حافلة تابعة للمواصلات العامة، خلال اقل من 30 دقيقة فقط من فقدانها على الرغم من عدم تسجيلها بيانات المركبة.

وقال مدير إدارة الشرطة السياحية العقيد خلفان الجلاف إن بلاغاً ورد إلى مركز الاتصال 901، يفيد بفقدان سائحة روسية حقيبتيها وما بداخلهما من هاتف نقال ومحفظة شخصية وبطاقات ائتمانية وجواز سفر ومبلغ مالي، ولم تتمكن من تذكر بيانات المركبة للإبلاغ عن الأمر واستعادة الأمتعة.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق لتتبع مسار الرحلة التي استقلتها السائحة في إمارة دبي، وبمراجعة المسارات والأنظمة الذكية في المدينة، تمكن الفريق من تحديد الحافلة، وتبين أنها فقدت أمتعتها أثناء انتقالها من منطقة لامير وصولاً إلى جزيرة النخلة.

وأشار إلى أنه بالتواصل مع سائق الحافلة، أكد عثوره على الأمتعة لكنه لم يستطع تحديد صاحبها، لافتاً إلى تسليم الحقائب للسائحة التي أعربت عن تقديرها لجهود شرطة دبي ومساعدتها في استعادة أغراضها خلال أقل من 30 دقيقة من الإبلاغ عن فقدانها.

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