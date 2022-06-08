فئات ملزمة بالحصول على تصريح قبل قيادة "سكوتر" في دبي

المصدر: دبي - محمد فودة

قال مدير إدارة تنفيذي المرور في مؤسسة المرور في هيئة الطرق والمواصلات في دبي المهندس حسين البنا إن الهيئة أصدرت 22 ألف تصريحاً لقيادة «سكوتر» خلال شهر واحد، ما يعكس الإقبال الهائل على هذه الوسيلة، لذا حرصت على وضع إطار تنظيمي يفرض الحصول على التصريح قبل استخدامها في الطرق لحماية سائقيها وغيرهم من مستخدمي الطريق.

وأوضح أن تصريح قيادة الدراجات الكهربائية إلزامي لمن لا يحوزون رخصة قيادة مركبات أو دراجات نارية، ويصدر بشكل سلس خلال ساعة ونصف فقط عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مشيراً إلى أن طالب التصريح يحصل على توعية بسيطة بالقواعد الأساسية للتعامل مع الدراجة الكهربائية، وكيفية قراءة لغة الطريق والتعامل مع المشاة.

وأشار إلى أن الهيئة خصصت مسارات وصل طولها إلى 162 كيلو مترا كمناطق آمنة لقيادة الاسكوتر وصبغتها باللون الأحمر وخفضت سرعاتها إلى 30 كيلو مترا في الساعة حماية لسائقيها، كما وضعت أطراً مهمة منها وضع لوحات للدراجات الكهربائية التابعة للشركات الأربعة المرخصة في دبي، حتى يمكن للجهات الشرطية التعامل مع سائقيها، فيما فرضت الحصول على تصاريح قيادة للمستخدمين الشخصيين.

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