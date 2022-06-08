مخالفات شائعة رصدتها شرطة دبي لسائقي الـ "سكوتر

المصدر: دبي - محمد فودة

قال مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي العقيد جمعة بن سويدان إن أبرز مخالفات قيادة الدراجة الكهربائية «سكوتر» حسب رصد شرطة دبي، عدم التزام الدراج أو الراكب بارتداء السترة والخوذة المطلوبة، والسير عكس الاتجاه، وتحميل ركاب عليها دون أن تكون مزودة بالمعدات المخصصة لذلك، واستخدامها دون الحصول على تصريح قيادة من هيئة الطرق والمواصلات، واستخدامها في حرم الطريق المخصص لمركبات أو إيقافها في غير الأماكن المخصصة لذلك أو بطريقة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، أو سحبها اثناء السير بواسطة مركبة، أو استخدامه في نقل أغراض.

وأشار على هامش حملة أطلقها مجلس المرور الاتحادي للتوعية بالقيادة الآمنة للدراجة الكهربائية إلى تسجيل حالتي وفاة خلال العام الماضي وإصابة 19 شخصاً في حوادث دراجات كهربائية «سكوتر» كما سجلت حالتي وفاة خلال العام الجاري و10 إصابات، لافتاً إلى أن غالبية الحوادث كانت عبارة عن اصطدام بمركبات.

وأوضح أن الحملة تستمر لمدة 45 يوماً وتستهدف بشكل أساسي سائقي هذه الدراجات، والمركبات والمشاة لتفادي تعرضهم للدهس.

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