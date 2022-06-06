شاب هندي يعثر على مليون درهم ويسلمها للشرطة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عثر الشاب طارق محمود خالد محمود، (هندي) على مبلغ مليون درهم في مصعد البناية التي يقطنها، وسلمها إلى مركز شرطة البرشاء.

وكرم مدير مركز شرطة البرشاء، العميد عبدالرحيم بن شفيع، الشاب بحضور نائب مدير المركز، العقيد ماجد السويدي، ورئيس قسم المناوبة العامة، العقيد إسحاق محمد، ورئيس قسم الشؤون الإدارية، المقدم عادل موسى، ورئيس قسم إسعاد المتعاملين، الملازم منى عبدالمحسن.

وأشاد العميد عبدالرحيم بن شفيع بأمانة طارق محمود خالد، قائلاً إن «سلوكه يجسد القيم النبيلة التي نفخر بها في مجتمعنا»، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وقدم شهادة شكر وتقدير للشاب، تقديراً لأمانته وفطنته، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة بالارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news