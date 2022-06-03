محاكمة عربي بارتكاب فعل فاضح داخل مركز تجاري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أدانت محكمة الجنايات في دبي شاباً عربياً يبلغ من العمر 27 عاماً، ارتكب فعلاً فاضحاً داخل أحد المراكز التجارية بغرابة شديدة، وقضت بتغريمه 1000 درهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تواجد المتهم في أحد المحال المعروفة داخل مركز تجاري، وقيامه بتعرية جزء من جسده، على الرغم من إلمام الجميع بوجود كاميرات مراقبة تغطي المكان كلياً، وتم رصده فعلياً من قبل موظفي الأمن، والتوجه إليه واقتياده إلى المكان المخصص لذلك، ومن ثم إبلاغ الشرطة التي حضرت وألقت القبض عليه وتم نقله إلى مركز الشرطة في نطاق الاختصاص.

وبسؤاله في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة أقر المتهم بجريمته وقيامه بارتكاب فعل فاضح عبارة عن تعرية جزء من جسده، كما مثل أمام المحكمة وكرر اعترافه مطالباً باستعمال الرأفة، متعهداً بعدم ارتكاب هذا الفعل مجدداً، فقضت المحكمة بتغريمه 1000 درهم.

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