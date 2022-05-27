ضبط عصابة تسرق عوادم السيارات بأم القيوين

المصدر: مصباح أمين_أم القيوين



تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين من ضبط عصابة آسيوية تخصصت في سرقة عوادم السيارات ( فلاتر البيئة ) من بعض المركبات بإمارة أم القيوين.

وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد سعيد عبيد بن عران أنه وردت بلاغات تفيد بتعرض بعض عوادم المركبات للسرقة، وعليه تم تشكيل فريق بحث وتحري بالتعاون مع فرع التحقيق والبحث الجنائي بمركز السلمة الشامل حيث توصل الفريق إلى معرفة الجناة وضبطهم خلال ( 24 ساعه ) من استلام البلاغات.

وأوضح أنه تبين أن الجناة من الجنسية الآسيوية، وبسؤالهم اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، وناشد مدير الادارة الجمهور الكريم بالتعاون مع رجال الشرطة بالإبلاغ عن الجرائم للتصدي لتلك العصابات ‏التي تهدد أمن المجتمع.

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