«كهرباء الشارقة» تتعامل مع 1270 بلاغاً خلال 3 أشهر

المصدر: الشارقة ■ وام

نفذت إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أكثر من 2973 نقطة توصيل لخدمات الغاز الطبيعي، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، منها 2038 للبنايات والفلل السكنية، و935 للقطاع التجاري. كما تعاملت فرق الطوارئ مع 1270 بلاغاً حول أعمال الإصلاحات الطارئة والإحلال والتجديد وصيانة التركيبات المنزلية، ومعالجة تسريبات التركيبات، وتغيير محابس ومنظمات العداد، وغيرها، وتم تحويل 18 ألفاً و378 طباخاً للعمل بالغاز الطبيعي.

وأوضحت مدير إدارة الغاز الطبيعي، المهندسة آمنة بن هده، أن مشروع الغاز الطبيعي يمثل تجربة رائدة، لوجود شبكة متكاملة لتوزيع الغاز الطبيعي بها، ما يمثل بنية أساسية قوية ومتطورة تسهم في استمرار مسيرة التطور، وحقق المشروع نجاحاً كبيراً، حيث تعمل شبكة الغاز الطبيعي ومحطات الضخ وفق أفضل المواصفات الفنية، وتمت مراعاة أعلى نظم الأمان والسلامة العالمية.

وأوضحت أن خطة الهيئة تهدف إلى وصول الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق بالشارقة، وفي هذا الإطار تم البدء في تنفيذ أعمال شبكة الغاز الطبيعي بمنطقة البطائح، لتوفير خدمات الغاز الطبيعي للمناطق الجديدة، والعمل جارٍ حالياً لتنفيذ المزيد من التمديدات في الشبكة، خصوصاً في المناطق السكنية الجديدة، مؤكدة أن فرق العمل بإدارة الغاز الطبيعي بذلت جهوداً كبيرة خلال الثلاثة أشهر الأولى، لتلبية طلبات المتعاملين لتحويل الطباخات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث أنجزت تحويل 18 ألفاً و378 طباخاً للعمل بالغاز الطبيعي، وفق أفضل مواصفات الأمن والسلامة.

• إدارة الغاز الطبيعي نفذت 2973 نقطة توصيل لخدمات الغاز الطبيعي.

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