ضبط 3 سائقين قاموا بحركات استعراضية خطيرة وتسببوا بأضرار في الممتلكات العامة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

ضبطت شرطة رأس الخيمة خلال ساعة ثلاثة شباب في العقد الثاني من عمرهم، إثر انتشار مقاطع فيديو وهم يقودون مركباتهم بطيش وتهور وقيامهم بحركات استعراضية خطيرة متسببين بأضرار في الممتلكات العامة.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إن شرطة رأس الخيمة أطلقت حملات تفتيشية موسعة تستهدف المستهترين بأرواح الناس ويعرضون حياتهم والآخرين للخطر، وأن الشرطة ستقف بالمرصاد لكل مخالف لقواعد ضبط أمن وسلامة الطرق مرورياً خاصةً التي تتعلق بالقيادة في طيش وتهور، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وذلك لضمان عدم إفلات الفئات المستهترة بأحكام وقواعد السير والمرور المعمول بها في الإمارة ومراعاة لحقوق ضحايا هذا النوع من الحوادث المرورية، داعياً قائدي المركبات إلى الالتزام بقوانين المرور والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم وسلامة أرواح الجميع.

وأوضح أنه وجه على الفور بتشكيل فريق عمل مختص للتعامل مع هؤلاء السائقين وضبطهم برئاسة المقدم سالم بورقيبة رئيس قسم المرور والدوريات ويضم الفريق مدير فرع التعقيب بإدارة المرور والدوريات ومدير فرع المرور بمركز شرطة شعم، وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى السائقين، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف أن شرطة رأس الخيمة تشدد على خطورة عدم احترام قوانين السير والمرور من خلال عدم التزام السائقين بقيادة مركباتهم بطريقة ملتزمة وآمنة وضرورة أن يتحلوا أولاً بأخلاقيات القيادة حيث أن القيادة فن وذوق ولابد من مراعاة الآخرين والحفاظ على سلامتهم وعدم إزعاجهم بتصرفات غير مسئولة، حيث أن قانون السير والمرور الاتحادي شدد على عقوبة مخالفة مثل هذه التصرفات في مادته رقم 1 بالغرامة بـ 2000 درهم وتسجيل 23 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 60 يوم لكل من قاد مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، بالإضافة إلى قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاص، ودعا أفراد المجتمع كافة إلى ضرورة التعاون وأهميته في الإبلاغ عن أي تجاوزات مرورية من خلال التواصل سريعاً على غرفة العمليات 999 أو 901 .

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