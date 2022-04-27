خليجي يضرب ابنه.. وطليقته تطالبه بـ 51 ألف درهم تعويضاً

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

أقامت خليجية دعوى في محكمة الفجيرة المدنية، ضد طليقها، تطالب بتغريمه 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية والجسدية التي لحقت بابنهما، نتيجة اعتدائه على سلامة جسم الابن وهي الحاضنة له.

وأشارت إلى أن طليقها أحدث إصابات موصوفة في استمارة الفحص الطبي، متمثلة في الإصابة بسحجات واحمرار بكلا الخدين، والعضد الأيمن، أعجزته عن القيامة بأعماله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، على النحو المبيّن بالتحقيقات، والسبب في الاعتداء شجار دار بين المجني عليه وشقيقته، إذ قيدت القضية في محكمة جزاء الفجيرة بحبس المتهم شهراً وتغريمه 1100 درهم، واستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الحبس.

ولفتت إلى أنها أصابها ضرر مادي ونفسي، يتمثل في قيام طليقها بالتعدي على ابنها، وإصابته بكدمات، وأحدث به الأضرار والإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ما كبدها مبالغ مالية في ملاحقته قضائياً في الدعوى الجزائية، ما جعلها تقيم هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها الواردة بصحيفة دعواها.

وحكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي، ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

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