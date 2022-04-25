رأس الخيمة تضبط مخالفات «مسافة الأمان» إلكترونياً

المصدر: مصباح أمين ــ رأس الخيمة

أعلنت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، عن تفعيل مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات الكترونياً عبر أجهزة ضبط الرادار بداية من الأول من مايو المقبل للحد من ازعاج المركبات على الطريق وتقليل الحوادث المرورية.

وأوضحت أن مخالفة عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية تصل إلى 400 درهم وأربع نقاط، داعية جميع السائقين إلى ضرورة الالتزام بأنظمة السير والمرور ترك مسافة آمنة كافية بين مركباتهم والمركبات التي أمامهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news