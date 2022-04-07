تصرف نبيل يدفع شرطة دبي لتكريم طفل في الخامسة من عمره

كرم مدير مركز شرطة القصيص العميد عبد الحليم محمد الهاشمي طفلاً فلبينياً يدعى نيجل نيرس، يبلغ من العمر خمس سنوات، وذلك تقديراً لأمانته وحرصه على تسليم مبلغ مالي قدره 4000 درهم إلى المركز، بعد عثوره عليه في منطقة الاختصاص، ثم تسليم المبلغ لوالده الذي سلمه بدوره إلى المركز.



ونوه الهاشمي بأمانة وحسن تربيته وتصرفه الذي يعكس القيم النبيلة التي يعتز بها المجتمع، مؤكدا أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتشجيع الجمهور على التصرف بطريقة مماثلة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي الرامية لترسيخ التعاون مع أفراد المجتمع وتعزيز الشراكة معهم.

وأشار إلى أن دور الأسرة مهم جداً في تنشئة الطفل بهذه الأخلاق، معرباً عن تقديره لوالد الطفل نلمار باليسوك ووالدته اللذين تصرفا بأمانة ووعي وحرصا على إعادة المبلغ والتأكد من وصوله إلى صاحبه.

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