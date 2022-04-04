مخفر الفقع يسجّل صفر بلاغات مُقلقة مجهولة خلال 3 أعوام

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، بأن مخفر شرطة الفقع نجح في الحفاظ على الأمن والأمان من خلال البرامج التي يُطبقها في منطقة اختصاصه، الأمر الذي أدى إلى تسجيل صفر بلاغات مُقلقة مجهولة خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلى جانب صفر بلاغات مرورية مجهولة، وصفر قضايا «لا وجه لإقامة الدعوى» خلال الأربعة أعوام الماضية.

جاء ذلك خلال الجولة التي نفذها للمخفر ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، واطلع على المؤشرات الاستراتيجية للمخفر، الذي حقق نسبة 96.25% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، والبرامج الأمنية التي يطبقها المخفر في منطقة الاختصاص، والتي أثمرت تحقيق نسبة 100% للبلاغات المقلقة المعلومة، ونسبة 100% للملفات المحالة إلى النيابة، مثمناً جهود المخفر في المجال المروري، التي أدت إلى خفض الحوادث المرورية.

واطلع اللواء المنصوري على الحملات المرورية التي نفذها المخفر في العام الماضي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، والتي استفاد منها 2540 شخصاً، منها حملة «عبر بأمان» الهادفة إلى خفض حوادث الدهس، واستفاد منها 450 شخصاً، وحملة الانحراف المفاجئ للمركبات، الهادفة إلى خفض حوادث الانحراف، واستفاد منها 400 شخص، وحملة ترك مسافة بين المركبات، واستفاد منها 510 أشخاص، وحملة سلامة الإطارات، واستفاد منها 430 شخصاً، وحملة الشاحنات، واستفاد منها 450 شخصاً، وحملة السرعة قاتلة، التي استفاد منها 300 شخص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news