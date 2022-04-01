صورة كلب تتسبب في قضيتين وتغريم فتاة 20 ألف درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، فتاة بأن تؤدي إلى شاب 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابته نتيجة سبها له، وذلك بعد أن تمت إدانتها عن التهمة نفسها بموجب حكم جزائي قضى بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى تعويض ضد فتاة، طالب بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن الفتاة سبته بما يخدش شرفه وأرسلت صورة كلب عبر «واتس أب» وشبهته بتلك الصورة، مشيراً إلى أن الفتاة تمت إدانتها بموجب حكم جزائي، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعوى التعويض.

وأفادت المحكمة بأن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته الفتاة هو سب المدعي عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» بإرسالها صورة كلب وتشبيهه به، وقد أُدينت بتلك التهمة في القضية الجزائية، مشيرة إلى أن طلب المدعي التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي فإن خطأ المدعى عليها ثابت ويعتبر تعدياً على المدعي وفق مقتضى المادة (293) من قانون المعاملات المدنية، ومن شأنه أن يؤدي إلى إيذاء مشاعره ويسبب له أسى وألماً معنوياً ويصيبه بأضرار نفسية ومعنوية، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار الأدبية والمعنوية الذي لحقت به، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات.

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