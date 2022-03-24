شرطة أبوظبي تلقي القبض على عصابة آسيوية في "النصب والاحتيال"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تمكنت شرطة أبوظبي متمثلة في قطاع الأمن الجنائي بمديرية شرطة المناطق الخارجية وفي أقل من 24 ساعة من إلقاء القبض على عصابة منظمة من الجنسية الآسيوية كانت قد سرقت مبلغ 460,000 درهم .

حيث استخدمت العصابة أسلوب النصب والاحتيال في التأثير على الضحايا وقامت بسرقة مبلغ مالي منهم وبناء عليه توجه فريق الظواهر الإجرامية من الفرق التخصصية بمركز شرطة مصفح وبإسناد ودعم من قسم المرصاد بإدارة الدوريات الخاصة وبالرغم من عدم توافر أدلة تدل على هويتهم وبفضل الجاهزية التامة للفرق التخصصية في التعامل مع جميع الأحداث في مختلف الأوقات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تم التوصل للجناة في وقت قياسي وضبط المتهمين واستعادة المبلغ المسروق .

وقال مدير قطاع الأمن الجنائي اللواء محمد سهيل الراشدي أن شرطة أبوظبي تتبع استراتيجية متكاملة في سرعة الاستجابة للبلاغات واحترافية التعامل معها كما أكد أن ما وصلت إليه المراكز والإدارات الشرطية من تطور وحداثة مكنها من النهوض بواجباتها والتي تسهم في تحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة أبوظبي والمتمثلة في ضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة .

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