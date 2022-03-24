4190 مخالفة وقوف خطأ في رأس الخيمة خلال عام

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

سجلت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة 4190 مخالفة وقوف خطأ خلال عام من يناير 2021 حتى فبراير 2022.

وقال مدير الإدارة العميد أحمد النقبي، إن الوقوف الخطأ إحدى أهم المشكلات التي تؤرق رجال المرور لما يتسبب فيه من إرباك في حركة السير والمرور على الطرقات، وعلى الرغم من الدور الذي يؤديه رجال المرور في ضبط أمن الطرق، إلا أن هذه الظاهرة مستمرة في معظم طرق الإمارة. وأضاف أن الوقوف الخطأ للمركبات يعتبر مشكلة مرورية، لافتاً إلى أن عقوبة مخالفة الوقوف الخطأ حسب المادة 64 من قانون السير والمرور، تصل إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم.

وأشار إلى أن هناك ستة أنواع الوقوف الخطأ للمركبات تتمثل في الوقوف أمام فوهات الحريق وخلف المركبات ما يعيق حركتها، وفي مفترقات الطرق وأثناء وقوع الحوادث المرورية، وفي مواقف أصحاب الهمم وفي منعطف الطريق.

وأوضح أن الوقوف الخطأ مشكلة يعانيها جميع مرتادي الطريق، فبعض السائقين يتركون مركباتهم في أي مكان في الطريق دون مراعاة الأنظمة وقوانين السير والمرور، مناشداً جميع مستخدمي الطريق بضرورة التقيد بأنظمة وقوانين السير والمرور، وعدم الوقوف والانتظار الخطأ للمركبات بطرق الإمارة، والالتزام بالأماكن المخصصة للانتظار، حفاظاً على تحقيق السلامة المرورية في الطرق.

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