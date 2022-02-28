«دفاع مدني رأس الخيمة» تنقذ شاباً سقط في منطقة جبلية

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

أنقذ رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة شاباً عربياً (28 عاماً)، تعرض لحادث سقوط من مكان وعر في جبال مدينة شمل، خلال وجوده مع عدد من أصدقائه في رحلة تخييم.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، العميد محمد عبد الله الزعابي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 6:43 مساء أول من أمس، يفيد بإصابة شاب نتيجة سقوطه من أحد جبال منطقة شمل في مكان شديد الوعورة.

وأشار إلى أنه تم على الفور توجيه فريق مختص من رجال الدفاع المدني إلى المكان، حيث تبيّن أن الشاب كان في رحلة تخييم مع عدد من أصدقائه في موقع شديد الوعورة، ويصعب الوصول إليه، مضيفاً أن أعضاء فريق الإنقاذ اضطروا للسير على الأقدام، وتعريض سلامتهم للخطر، بهدف الوصول إلى مكان وجود الشاب المصاب، الذي تبيّن أنه يعاني كسراً في كتفه.

ولفت إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية له في المكان، ونقله إلى سيارة الإسعاف الوطني التي أقلته بدورها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والعلاج المناسب.

وناشد الزعابي مرتادي المناطق الجبلية الابتعاد عن الأماكن الوعرة والشديدة الانحدار، والمواقع التي يصعب الوصول إليها حفاظاً على سلامتهم، خصوصاً مع توفر مناطق مناسبة للتخييم أو ممارسة الرياضات الجبلية، وتوخي الحذر والتقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية.

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