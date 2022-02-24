بالصور: حريق يلتهم مركبة حديثة في دبي

المصدر: دبي-محمد فودة

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب في مركبة رباعية الدفع بمنطقة حي دبي للتصميم، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

وأفاد المتحدث عن الدفاع المدني بأن غرفة العمليات التابعة للإدارة تلقت بلاغاً في الساعة 12 و53 دقيقة عن وقوع حادث حريق في منطقة حي دبي للتصميم، لافتاً إلى أن مركز إطفاء زعبيل استجاب للبلاغ على الفور باعتباره جهة الاختصاص، ووصلت أول فرق بعد نحو أربع دقائق فقط من تلقي الإخطار.

وأشار إلى أنه تبين عند الوصول إلى موقع الحادث أنه عبارة عن حريق في مركبة رباعية الدفع التهمتها النيران بالكامل، فباشرت الفرق المختصة عمليات المكافحة وأجرت اللازم.

وأوضح أن القائد الميداني أكد السيطرة على الحادث، خلال أقل من عشرين دقيقة، مشيراً إلى عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بشرية، وباشرت الفرق المختصة عمليات التبريد قبل تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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