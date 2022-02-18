بلدية أبوظبي تزيل 18 مبنى مهجوراً العام الماضي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نفّذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل هدم وإزالة 18 مبنى مهجوراً خلال العام الماضي، مقارنة بثمانية مبانٍ تم هدمها خلال 2020، كما تم تنفيذ أعمال إزالة المشوهات للمظهر العام في 12 موقعاً بجزيرة أبوظبي.

وأفادت البلدية بأن هذه الإجراءات في إطار سعي البلدية نحو الحفاظ على المظهر العام للمباني، والتواصل المستمر مع ملاك المباني المهجورة والمهملة في أبوظبي وضواحيها، وحثهم على أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن هذه المباني، والتعاون مع البلدية والجهات المختصة لتسوية أوضاع المباني التي تشوه المظهر العام للمدينة، إضافة إلى خطرها المتمثل بتلويث البيئة، والتسبب بإزعاج السكان، وكونها مصدراً للأخطار الصحية، وتهدد سلامة القاطنين بجوارها.

وأضافت أنها تتعامل مع هذه العمليات بشكل مرن، بداية من رصد المبنى والاتصال والتواصل مع ملاك المباني وتوعيتهم، وصولاً إلى استصدار قرارات الهدم والإزالة.

وأكدت أن أعمال الهدم خلال عام 2021 تميزت بالتنسيق بين الإدارات المعنية لسرعة تنفيذ جميع إجراءات الرصد، وإخطار الملاك، وإصدار قرارات الهدم، واستصدار التصاريح اللازمة لتنفيذ أعمال الإزالة في وقت قياسي.

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