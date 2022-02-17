وفاة طالبة دهساً بعد نزولها من حافلة المدرسة في عجمان

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

توفيت طالبة خليجية تبلغ 12 عاماً، إثر تعرضها لحادث دهس من سائق حافلة مدرسية آسيوي في منطقة الحميدية بعجمان.

وصرح مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، بأن الطالبة من مدرسة أم عمار (الحلقة الثانية)، وأنها تعرضت لإصابة بليغة في الرأس، نتيجة الحادث، فارقت على إثرها الحياة متأثرة بإصابتها.

وكشف الفلاسي أن الحافلة كانت تقلّ الطلبة إلى منازلهم من دون وجود مشرفة تتولى المحافظة على سلامتهم.

وقال إن الطالبة استقلت حافلة المدرسة بعد انتهاء الدوام المدرسي، وبعد توقفها بجانب منزلها ونزولها منها تحرك سائق الحافلة من دون انتباه، ما أدى إلى دهسها ووفاتها.

وأكد الفلاسي توقيف سائق الحافلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعبر عن أسفه البالغ لوفاة الطالبة مقدماً تعازي شرطة عجمان إلى أسرتها وذويها.

كما ناشد سائقي الحافلات الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، والانتباه، وعدم الانشغال بغير الطريق للحفاظ على سلامة الطلبة، وضمان وصولهم إلى منازلهم بأمان.

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